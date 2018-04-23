В Киеве задержали мужчину за избиение полицейского

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

Сообщается, что следователи ознакомились с поступившими данными в рамках уголовного производства о мошеннической деятельности с квартирой в Соломенском районе Киева, после чего по месту были отправлены полицейские.

Когда правоохранители прибыли на место событий, они застали двоих мужчин, которые выносили мебель из жилища. Полиция начала допрашивать мужчин на месте, но во время опроса к ним приблизился неизвестный гражданин и спровоцировал конфликт. Нарушитель начал осуществлять попытки отобрать документы на квартиру, а потом нанес удар сотруднику полиции.

После этого полицейского госпитализировали, а нападающего задержали и доставили в управление полиции. Задержанный отказывался предоставлять свою личностную информацию, но полицейские определили, что он является местным жителем 1986 года рождения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Нападающему объявлено о подозрении, после чего его могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в поселке Могилев-Подольский в Винницкой области правоохранители ликвидировали лабораторию по производству суррогатного алкоголя.