14:42 23.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ограничат движение возле станции метро Дорогожичи - ФОТО

Возле столичной станции метро Дорогожичи по улице Елены Телиги с сегодняшнего дня, 23 апреля до 30 апреля 2018 года, частично ограничат движение транспорта.

В Киеве ограничат движение возле станции метро Дорогожичи - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевавтодора в Facebook.

Таким образом, на указанном участке дороги движение транспорта будет ограничено с 23 до 30 апреля текущего года в связи с капитальным ремонтом ул. Елены Телиги на участке от ул. Дорогожицкой до ул. Ольжича.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог. Как отметил Гройсман, впервые правительство выделило 11 млрд грн, а это в четыре раза больше чем когда-либо.


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