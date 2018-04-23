В Киеве ограничат движение возле станции метро Дорогожичи - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевавтодора в Facebook.

Таким образом, на указанном участке дороги движение транспорта будет ограничено с 23 до 30 апреля текущего года в связи с капитальным ремонтом ул. Елены Телиги на участке от ул. Дорогожицкой до ул. Ольжича.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог. Как отметил Гройсман, впервые правительство выделило 11 млрд грн, а это в четыре раза больше чем когда-либо.