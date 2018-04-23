15:47 23.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Под Киевом активисты перекрыли дорогу – ФОТО

Сегодня, 23 апреля, жители города Вишневое Киевской области перекрыли одну из улиц с требованием построить для детей новую школу.

Под Киевом активисты перекрыли дорогу – ФОТО

Об этом передает сообщество ДТП.kiev.ua.

Отмечается, что жители требуют местные власти построить для детей школу. Движение транспорта практически перекрыто.

Кроме того, пользователи соцсети в комментариях к посту уточняют, что речь идет не о строительстве, а о достройке школы.

Также люди пишут, что из-за действий протестующих "все Вишневое стоит, люди в панике".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате утренних столкновений под Верховной Радой пострадало 13 человек. Сообщается, что в госпиталь №17 после столкновений обратились 13-ть человек, двое из них срочно нуждаются в проведении операции.


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