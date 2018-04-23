Под Киевом активисты перекрыли дорогу – ФОТО

Об этом передает сообщество ДТП.kiev.ua.

Отмечается, что жители требуют местные власти построить для детей школу. Движение транспорта практически перекрыто.

Кроме того, пользователи соцсети в комментариях к посту уточняют, что речь идет не о строительстве, а о достройке школы.

Также люди пишут, что из-за действий протестующих "все Вишневое стоит, люди в панике".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате утренних столкновений под Верховной Радой пострадало 13 человек. Сообщается, что в госпиталь №17 после столкновений обратились 13-ть человек, двое из них срочно нуждаются в проведении операции.