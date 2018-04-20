15:33 20.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице ограничат движение Голосеевским проспектом

В украинской столице сегодня, 20 апреля, частично ограничат движение Голосеевским проспектом.

В столице ограничат движение Голосеевским проспектом

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в ведомстве, на два дня, 20-21 апреля, на проспекте будут выполняться ремонтные работы.

Таким образом, с 20:00 20 апреля до 20:00 21 апреля, в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Голосеевской на участке от площади Голосеевской к проспекту Академика Глушкова будет частично ограничено движение транспорта в обоих направлениях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице Украины в субботу и воскресенье, 21-22 апреля, должен состоятся 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon. В связи с этим киевские власти частично перекроют центр города

Таким образом, 21 апреля в связи с подготовительными работами на Контрактовой площади будет ограничено движение автотранспорта с 05:00 до 22:00 следующего дня (22 апреля) на улице Григория Сковороды и Контрактовой площади.


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