В столичном метрополитене меняют все таблички из-за переименования "Петровки" - ФОТО

Об этом сообщил начальник метрополитена Наталья Макогон на своей странице в Facebook, прикрепив фото с обновленными табличками.

"Переименование - не такой быстрый процесс, как кажется, имеется 100500 процедурных моментов, но Петровка уже понемногу Почайна", - написала Наталья Макогон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали переименование станции и линии Киевского метрополитена.

Теперь станция метро "Петровка" будет иметь новое название, а именно "Почайна". Станцию столичного метрополитена переименовали в соответствии с названием реки "Почайна".