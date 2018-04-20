02:00 20.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном метрополитене меняют все таблички из-за переименования "Петровки" - ФОТО

В Киеве метрополитен начал работы с заменой указательных табличек, из-за переименования станции "Петровка" на "Почайную".

В столичном метрополитене меняют все таблички из-за переименования

Об этом сообщил начальник метрополитена Наталья Макогон на своей странице  в Facebook, прикрепив фото с обновленными табличками.

"Переименование - не такой быстрый процесс, как кажется, имеется 100500 процедурных моментов, но Петровка уже понемногу Почайна", - написала Наталья Макогон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали переименование станции и линии Киевского метрополитена.

Теперь станция метро "Петровка" будет иметь новое название, а именно "Почайна". Станцию столичного метрополитена переименовали в соответствии с названием реки "Почайна".


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