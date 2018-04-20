12:59 20.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве за ночь сгорели четыре автомобиля

В ночь на пятницу, 20 апреля, в Киеве сгорели четыре автомобиля.

В Киеве за ночь сгорели четыре автомобиля

Все они были припаркованы на одной стоянке. Пожарные подразделения ликвидировали возгорание.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, пожар начался около пяти часов утра на улице Северная. Уже на месте происшестия пожарные установили, что на стоянке первым загорелся автомобиль Opel Movano. Затем огонь перекинулся на рядом припаркованные автомобили Toyota Auris, Daewoo Matiz и Volkswagen Multivan.

Спасателям удалось быстро загасить возгорание, вместе с тем огонь успел полностью уничтожить Opel Movano, а рядом припаркованные автомобили частично повреждить.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. Погибших и травмированных нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Софиевской Борщаговке в ночь на вторник, 3 апреля, сгорели пять машин. В результате пожара, к счастью, никто из людей не пострадал. Вместе с тем машины сгорели полностью.


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