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В Киеве откроют памятник герою русско-украинской войны Мирославу Мысли – ФОТО

В украинской столице, 21 апреля, возле станции метро Шулявская откроют памятник герою русско-украинской войны Мирославу Мысли.

В Киеве откроют памятник герою русско-украинской войны Мирославу Мысли – ФОТО

Как сообщают украинские СМИ, монумент торжественно откроют в 14:00 на ул. Смоленской, 17.

Кроме того, будет торжественный концерт с украинскими группами "Топор Перуна", "Гайдамаки", "Streetlights band", Святослав Бойко ( "Широкий лан"), Друг Зализняк и Геннадий Пересвет. Также возле сцены будет открыта выставка вооружения.

Добавим, Мирослав Мысла - доброволец ОДЧ "Карпатская Сечь", офицер, командир четы 8-й роты 3-го механизированного батальона 93-й ОМБр ВСУ. По образованию - преподаватель истории и общественно-политических наук. Член ВО "Свобода" и член руководства ВОО "Сокол".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области в городе Дергачи неизвестные жестоко повредили постамент с гербом Украины и флагштоком.


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