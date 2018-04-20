В Киеве добавили льготные категории на получение бесплатных счетчиков на воду

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что в Киевском городском совете, за такое решение проголосовало 63 депутата.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, более 400 жителей города получили бесплатные счетчики в квартирах. Таким образом, увеличивается количество киевлян , которые могут рассчитывать на установку приборов учета за счет городского бюджета еще на 3,9 тисяч.

Такое решение позволит гражданам льготных категорий влиять на потребление воды и существенно экономить.

Так, в перечень льготных категорий попали семьи военных. Согласно новому перечню, принять участие в программе льготной установки счетчиков на воду могут: многодетные семьи, родители погибшего военнослужащего, вдовы (вдовцы) военнослужащих и их дети, инвалиды военной службы, участники боевых действий, участники войны, члены семьи погибшего ветерана войны.

Ранее на установку счетчиков за счет бюджета Киева имели право инвалиды I группы подгруппы "А", дети-инвалиды подгруппы "А", одинокие неработающие пенсионеры, инвалиды I группы подгруппы "Б" и инвалиды II группы, опекуны несовершеннолетних детей-сирот.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины определил социальные нормативы для внедрения монетизации льгот на проезд. Согласно документу в Украине устанавливаются нормы количества льготных поездок, а также их распределение на городских и пригородных маршрутах. Это необходимо для определения размера ежемесячной выплаты льготникам.