20:18 20.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На столичных дорогах опять застыло автомобильное движение - ФОТО

По состоянию на 19:00 сегодня, 20 апреля уровень заторов на столичных дорогах достиг 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные интернет-сервиса Google-карты.

На столичных дорогах опять застыло автомобильное движение - ФОТО

Медленно продвигается транспорт вдоль станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" 

Со скорость 5 км\час двигаются автомобили по улице Степана Бандеры и Романа Шухевича, Голосеевском, Николая Бажана, улицах Большая Житомирская , Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов. Общественный транспорт блокирует движение автомобилям в направлении Северного и Печерского мостов.

Тяжело проехать от Контрактовой площади в сторону Воздухофлотского моста, трамваи выстроились в очереди, заставляя водителей сворачивать в сторону Большая Васильковская и всех прилегающих к ней улиц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинской столице сегодня, 20 апреля, частично ограничат движение Голосеевским проспектом.


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