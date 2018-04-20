На столичных дорогах опять застыло автомобильное движение - ФОТО

Медленно продвигается транспорт вдоль станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь"

Со скорость 5 км\час двигаются автомобили по улице Степана Бандеры и Романа Шухевича, Голосеевском, Николая Бажана, улицах Большая Житомирская , Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов. Общественный транспорт блокирует движение автомобилям в направлении Северного и Печерского мостов.

Тяжело проехать от Контрактовой площади в сторону Воздухофлотского моста, трамваи выстроились в очереди, заставляя водителей сворачивать в сторону Большая Васильковская и всех прилегающих к ней улиц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинской столице сегодня, 20 апреля, частично ограничат движение Голосеевским проспектом.