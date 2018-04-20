Футбольные болельщики смогут бесплатно ездить в столичном транспорте

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Известно, что за принятие соответствующего решения проголосовали 77 депутатов при минимально необходимых 61.

Так, перевозчиками аккредитованных лиц на время проведения матча будут коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс".

Кроме того, союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА намерен компенсировать Киеву затраты на перевозку около 35 тыс. болельщиков. Известно, что компенсации будут проведены в следующем процентном соотношении: 25 процентов вернут метрополитену и 75 процентов наземному транспорту.

Добавим, финал Лиги чемпионов по футболу среди мужчин пройдет, 26 мая в Киеве. Билеты на матч стоят от 65 до 440 евро.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинская столица ожидает, что на финальный турнир Лиги чемпионов УЕФА приедут более 100 тыс. болельщиков и большинство из них будут иностранцы.