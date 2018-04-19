В столичном троллейбусе произошла драка и поножовщина - ФОТО

При этом неизвестный ранил ножом двух человек. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел во время движения транспорта по улице Малой Житомирской.

Драка произошла между двумя компаниями. До приезда полиции двери троллейбуса заблокировали, поэтому все пассажиры - участники драки, раненный и очевидцы, среди которых были дети, оставались внутри.

Вместе с тем из-за инцидента движение по улице было перекрыто. Позже на место инцидента приехала скорая и полиция, раненого осмотрели врачи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 17 апреля, в Одессе в Киевском районе произошла стрельба. На автостоянке на Люстдорфской дороге были слышны выстрелы. В результате инцидента пострадали два человека. По данным правоохранителей около шести часов вечера по вызову немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Управления.