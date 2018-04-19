В Киеве женщина разродилась на железнодорожной станции "Дарница"

Об этом сообщает медиацентр ПАО "Укрзализныця".

Указано, что в 22:20, 17 апреля, на станции Дарница с поезда № 777 Шостка-Киев сошла будущая мать, у которой начались преждевременные роды. Женщину положили на скамейку платформы, где она родила девочку. Роды принимала дежурная по вокзалу Яна Якименко, которой сообщил оператор, что из электрички сойдет беременная женщина, с уже отошедшими водами. Также содействовал пассажир с опытом партнерских родов

По словам Якименко, она должна была ее встретить, потому что медик в это время трудилась над тяжелой пациенткой в медпункте. Она добавила, что скорая еще была в пути, когда ребенок почти сразу родился, а никто и подумать не мог, что все будет так скоро.

Отмечается, что дитя спеленали, так как с собой у матери были пеленки.

Дежурная добавила, что девочка родилась маленькая, он прочистила ей нос, и ребенок начал дышать и не плакал, лежа у матери на животе. Спустя десять минут приехала "скорая".

Новоиспеченной матерью стала 41-летняя женщина, для которой это уже третий ребенок.

Это первый ребенок, родившийся на платформе, за историю станции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок предоставления статуса пострадавшим от военных действий детям.