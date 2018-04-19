Столичных властей просят запретить ночные мотогонки

Согласно тексту петиции, основной причиной такой просьбы являются многочисленные мотогонки, которые якобы устраивают мотоциклисты на улицах столицы в ночное время.

"Просим запретить будить ночью людей громкими звуками музыки из машин и ревом мотоциклов. Закон позволяет ограничивать движение на отдельных улицах", - говорится в петиции.

Соответствующая просьба была опубликована на сайте Киевсовета позавчера, 16 апреля, и на сегодня вступило 43 подписи. К концу сбора подписей осталось 87 дней.

Для того, чтобы петиция была рассмотрена соответствующими профильными чиновниками, под ней должны подписаться 10000 граждан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сайте Киевского городского совета появилась петиция с предложением переименовать парк Вечной Славы в Печерском районе.