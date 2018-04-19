Столичная власть внесла изменения в работу общественного транспорта на время проведения полумарафона

Это связано с проведением в столице 21-22 апреля полумарафона. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на информацию "Киевпастранса", с утра в субботу и до десяти часов вечера воскресенья, во время подготовки и проведения спортивного мероприятия "Киевский полумарафон "Nova Poshta Kyiv Half Marafon" вносятся изменения в работу автобусов маршрутов №№ 62, 115, поскольку движение транспорта на улицам Петра Сагайдачного, Григория Сковороды и Контрактовой площади будет полностью закрыто.

Так, движение автобусов маршрута № 62 организовано от Ботанического сада до улицы Петра Сагайдачного по обычному маршруту, далее - Андреевская - Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - Владимирский спуск, далее - по обычному маршруту.

Автобусы маршрута № 115 будут курсировать от железнодорожного вокзала "Дарница" до улицы Спасской по обычному маршруту, далее - Волошская - Ильинская - Набережно-Крещатицкая, далее - по обычному маршруту.

22 апреля начиная с восьми часов утра и до двух часов дня в связи с проведением спортивного пробега по маршруту: Контрактовая площадь -Сагайдачного - Боричев спуск - Набережное шоссе (до Днепровского спуска) - Набережное шоссе - Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - Набережно-Рыбальская - проспект Степана Бандеры - Северный мост - Трухановская - Парковый мост - Набережное шоссе - Почтовая площадь - Сагайдачного - Контрактовая площадь, движение автобусов маршрутов №№ 21, 62, 73, 114, 115, 157, 234 и троллейбусов маршрутов №№ 29, 30, 31, 34, 47 организовано с изменениями:

автобусы маршрутов №№ 21, 157, 234 в направлении Троещины без заезда на улицу Вербовую;

автобусы маршрута № 73 в направлении улицы Милославская трассой: станция метро "Героев Днепра" - Оболонская - Степана Бандеры - Северный мост - Генерала Ватутина - Маяковского - Каштановая - Оноре де Бальзака, далее - по обычному маршруту;

автобусы маршрута № 114 будут курсировать на двух участках: - от улице Милославской до станции "Зенит"; - от железнодорожного вокзала Центральный к стадиону "Динамо" им.Лобановского;

движение троллейбусов маршрута № 29 организовано от станции метро "Дарница" до улицы Милославская;

движение троллейбусов маршрута № 30 организовано на двух участках: - от Милославской до станции метро "Дарница"; - от улицы Кадетский гай до станции метро "Почайна";

тролейбусы маршрута № 31 будут курсировать от Милославской до станции метро "Дарница";

троллейбусы маршрута № 34 от улицы Северной до Степана Бандеры;

троллейбусы маршрута № 47 от станции метро "Минская" до улицы Степана Бандеры.

Движение автобусов маршрутов №№ 21, 73, 101, 114, 150, 157, 234, 550 в направлении жилого массива Троещина организуется по правой полосе встречного направления проспект Степана Бандеры, Северного моста и улицы Генерала Ватутина с соответствующей отменой в настоящее время остановок: "стания Генерала Ватутина"; "Торгово-развлекательный комплекс"; "Парк "Дружбы народов"; "Просп. Героев Сталинграда"; "Ул. Иорданская".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Святошинском районе столицы из-за ремонта путепровода ограничат движение в сторону Борщаговки. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации. Отмечается, что работы затеяли в связи с ремонтом деформационных швов и асфальтобетонного покрытия. Он будет проходить на путепроводе через железнодорожные пути на примыкании проспекта Космонавта Комарова с проспектом Леся Курбаса.