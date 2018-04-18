В центре Киева полиция усилила меры безопасности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, участие в мероприятиях примет большое количество граждан. Так, ситуацию в центре столицы будут контролировать сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

По этому поводу, правоохранительные органы призвали участников акций соблюдать требования действующего законодательства и не создавать конфликтных ситуаций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция задержала чиновника из "Львовской железной дороги". Прокуратура заподозрила его в получении взятки в размере 7,2 тысяч долларов.