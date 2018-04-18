В Киеве посадят гибридные тополя

Об этом сообщает КП "Киевзеленстрой".

Так, на киевских улицах Флоренции (Днепровский район), Леси Украинки (Подольский район), Тростянецкой (Дарницкий район) и на Днепровской набережной этой весной будут высажены 75 черных тополей "Италика" мужского пола.

Указано, что это селективно выведенный гибрид, одной из характерных особенностей которого является отсутствие природной возможности создавать весной и летом пух. Такие виды тополей уже растут в Голосеевском, Днепровском, Шевченковском и Соломенском районах.

В частности, на закупку саженцев деревьев "антиаллергенных" тополей в Киеве будет выделено 7,3 млн гривен.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в восточных провинциях Китая настоящая весна - зацвели первые фруктовые деревья.