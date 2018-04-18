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В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, четыре человека травмированы - ФОТО

В Киеве в среду утром, 18 апреля, маршрутка столкнулась с грузовиком.

В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, четыре человека травмированы - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу были доставлены четыре человека. Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Киевской на Софиевской Борщаговке.

Тут маршрутка №718 на светофоре напротив Софиевского Посада, по неизвестным пока причинам, выехала на встречную полосу, чтобы встать на светофоре впереди "Богдана", маршрутки №720. В это же время налево поворачивал грузовик MAN. Пытаясь избежать лобового столкновения, маршрутка резко вильнула влево, однако грузовик все равно задел ее. От сильного удара в маршрутке выбило стекла, а большая часть пассажиров получили осколочные травма. Вместе с тем "скорая помощь" госпитализировала только четверых пострадавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Дарницком мосту автомобиль Nissan насмерть сбил пешехода. Во время движения водитель автомобиля не заметил пешехода, который шел по Дарницкому мосту вне пешеходной дорожки.


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