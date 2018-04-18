Столичные власти планируют откорректировать герб столицы – ФОТО

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, герб столицы должен появиться на памятных монетах Нацбанка. Управление по вопросам децентрализации и развития местного самоуправления уже работает над разработкой нового порядка.

Прокопив отметил, что в столице используются сразу два герба, один из которых не утвержден, другой утвержден еще в 90-х годах, но с неправильным описанием.

Поэтому, управление по вопросам децентрализации обратилось за профессиональной оценкой и разъяснениями к Украинскому геральдическому обществу.

По мнению экспертов, оба варианта герба не соответствуют принципам, правилам и традициям европейской геральдики, а также исторически обоснованными.

"Символ Киева будет отвечать законам исторической геральдики и требованиям современности", - добавил секретарь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Деснянском районе Киева планируют переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины. Согласно проекту, решения согласовала постоянная комиссия городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.