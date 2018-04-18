На киевском вокзале поселился табор ромов

Об этом сообщают сообщества и пользователи соцсетей.

Один из пользователей Facebook Иван Пишта опубликовал фото с вокзала.

В своем после он также указал, что весь ЖД вокзал заполнен цыганами и везде грязно, и не приятный запах.

"Спят штабелями, прямо под ногами на полу. Дети бегают, дергают прохожих. Полиция гуляет спокойно рядом. Это # товарищи", - подписал пост мужчина.

Пользователи Сети возмущаются, что ромы ведут себя, как дома расхаживая в белье и в халатах.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", зажигательные танцы, душевное пение, дружеская атмосфера, колорит цыганского театра "Романса" — ОгоЯкіюди не смогли пройти мимо, чтобы не подзарядится энергией этой национальности и узнать много интересного.