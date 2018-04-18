Киевские депутаты настаивают на ускорении процедуры лицензирования "Киевтеплоэнерго"

Соответствующие распоряжение опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.

После принятия законопроекта, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сможет самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность, используя лицензии ПАО "Киевэнерго".

Так, "Киевтеплоэнерго" будет пользоваться тарифами "Киевэнерго", пока не получит баланс имущества и не начнет свою полноценную работу.

По словам председателя КГГА Петр Пантелеева, такое решение позволит полностью передать функции управления ПАО "Киевэнерго" городу.

Уже разработан законопроект, который обеспечивает правопреемственность лицензий и тарифов при переходе функций по производству тепла, электроэнергии, транспортировки тепловой энергии, а также поставки услуг с этим связанных.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Киевсовет ввел новые коммунальные услуги, по вывозу бытовых отходов, которые осуществляются на конкурсной основе. Известно, что сбор и вывоз твердых бытовых отходов входит в коммунальные услуги по содержанию домов и сооружений.