11:18 18.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Для киевлян ввели новую коммунальную услугу

Киевсовет ввел новые коммунальные услуги, по вывозу бытовых отходов, которые осуществляются на конкурсной основе.

Для киевлян ввели новую коммунальную услугу

Об этом шла речь в ходе пленарного заседания.

Известно, что сбор и вывоз твердых бытовых отходов входит в коммунальные услуги по содержанию домов и сооружений. Однако, эти услуги в полной мере не охватывают сбор и вывоз мусора в частном секторе.

Кроме этого, такая система является неконтролируемой для вывоза ремонтных и строительных отходов.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев анонсировал закон, которым предусматриваются правки в закон о жилищно-коммунальных услугах.

Так, услуга по вывозу мусора будет отдельной коммунальной услугой и должна быть выведена из перечня услуг содержания домов и придомовых территорий. Этим решением хотят упорядочить процесс предоставления жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством.

При этом, тарифная политика будет неизменна. Средства будут выделяется из стоимости услуг ЖКХ услуга на вывоз мусора.

Пантелеев добавил, что отдельная услуга создаст экономически сбалансированную систему сбора мусора, позволит потребителям заключать прямые договоры с исполнителями услуг по сбору и вывозу ТБО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Деснянском районе Киева планируют переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины. Согласно проекту, решения согласовала постоянная комиссия городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.


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