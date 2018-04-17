В Киеве будет ограничено движение в сторону Борщаговки

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что работы затеяли в связи с ремонтом деформационных швов и асфальтобетонного покрытия. Он будет проходить на путепроводе через железнодорожные пути на примыкании проспекта Космонавта Комарова с проспектом Леся Курбаса.

Кроме того, будет частично ограничено движение транспорта:

- с 22:00 17 апреля до 23:00 20 апреля в направлении улицы Героев Космоса в первой полосе движения;

- с 23:00 20 апреля до 23:00 21 апреля в направлении улицы Борщаговской;

- с 21:00 28 апреля до 23:00 29 апреля в направлении улицы Героев Космоса.

"Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в правительство Украины поступило предложение от Министерства транспорта касательно расширения полномочий контролеров в общественном транспорте.