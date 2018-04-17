Столичная власть отменяет движение двух трамваем в ночное время до 20 апреля

При этом движение будет приостановлено только в ночное время и до 20 апреля. Соответствующее решение принято из-за ремонта трамвайных путей.

Как сообщили в понедельник, 16 апреля, в Киевской городской государственной администрации, уже этой ночью, начиная с полуночи и до до 4:50 закрывается движение указанных маршрутов на улице Гната Хоткевича.

При этом последние отправления по маршруту трамваев маршрута № 28 "улица Милославская - станция метро "Лесная" - с конечной " Милославская" будет в 22: 53, 23: 08; с конечной "Лесная" в 22:24; 22:32.

С 17 апреля 2018 последние отправления трамваев маршрута №33К "улица Сабурова"-"улица Усенко" - с конечной " Сабурова" по собственному маршруту в 22:57; 23:14; с конечной "Усенко" по собственному маршруту в 22:47; 22:59.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве начиная со среды, 17 апреля, будет временно отсутствовать горячее водоснабжение. Это связано с плановыми гидравлическими испытаниями теплосетей в жилых домах. Воды в домах не будет до 30 апреля.