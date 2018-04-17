Для сохранения исторического Киева активисты вышли на митинг - ФОТО

Об этом сообщает корреспондент "УРА-Информ".

Как отмечается, на митинге участники акции требовали обоснованных решений украинских чиновников о прекращении строительства гостиницы на Андреевском спуске. Вместе с тем протестующие подняли вопрос о создании уникального подземного музея истории и археологии Киева на Почтовой площади.

Ведь, как известно, именно сегодня на пленарном заседании депутаты горсовета решат судьбу Андреевского спуска. В частности, где хотят построить отель высотой 30 метров при максимально разрешенной высотности в 9 метров.

По словам активистов, они совсем не желают, чтобы любимый город превратился в строительную площадку третьего сорта с безликим ширпотребом.

"Сегодняшнее голосование покажет, кто из депутатов действительно работает в интересах города, а кто - нет. Каждая фамилия - это позиция депутата, сидит в Киевсовете. Контраргументов не существует", - подчеркнул один из председателей фракции Объединение "Самопомощь".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве полицейские демонтировали все МАФы вдоль Андреевского спуска. Отмечается, что владельцам реального украинского "hand made" предложили переместить свои роботы на Аллею Художников ниже, в специально отведенные места, которые город создал для них.