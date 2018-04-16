14:10 16.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном общежитии для переселенцев осуществляется рейдерский захват - ФОТО

В столичном общежитии переселенцев на улице Обуховской между мужчинами возник конфликт, в результате которого произошла стрельба. Двое человек получили ранения.

В столичном общежитии для переселенцев осуществляется рейдерский захват - ФОТО

Об этом сообщает сайт Главного управления полиции Киева.

Как отмечается, по неизвестным причинам стычки между мужчинами переросли в стрельбу. В результате выстрелов, пострадали два человека. В частности, один из них доставили в больницу, другого не госпитализировали.

При этом лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский написал в Facebook, что конфликт возник из-за попытки рейдерского захвата дома.

"Просто сейчас рейдеры штурмуют общежитие по улице Обуховской, 60 Там сейчас титуханы бьют всех, жители защищаются, как могут. Титуханив очень много. Жестоко избили добровольца ОУН Александра Рычкова" Чертополоха ". Началась стрельба", — написал Кохановский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники уголовного розыска полиции города Киева задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта возле станции метро Берестейская, 29 января.


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