В Киеве синоптики зафиксировали два новых температурных рекорда

В ночь на понедельник, 16 апреля, в Киеве оказалась самая теплая погода с 1881 года. Столбик термометра этой ночью не опустился ниже 12,8 градусов тепла. Это на один градус выше предыдущего рекорда.

Вместе с тем, как сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, накануне, 15 апреля также был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометров в воскресенье после полудня поднялся до отметки 24,2 градуса выше нуля, что на 0,1 градуса выше предыдущего исторического значения для этого дня 1972 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 11 апреля, зафиксирован новый температурный рекорд. По данным сайта Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, сегодня температура воздуха в столице превысила отметку в плюс 23,8 градусов.