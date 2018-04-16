В Киеве с 17 апреля начинают отключать горячую воду

Воды в домах не будет до 30 апреля. Как сообщает пресс-служба Соломенской районной городской администрации отклюние горячей воды планируется:

улица Митрополита Василия Липковского;

улица Стадионная;

улица Патриарха Мстислава Скрипника;

улица Кудряшова;

улица Механизаторов;

улица Соломенская;

улица Курская;

улица Ереванская;

улица Фучика;

улица Уманская;

улица Нищинского;

улица Богдановская;

улица Шовкуненко;

улица Волгоградская;

улица Вадима Гетьмана;

улица Преображенская;

улица Златопольская;

улица Андрея Головка;

улица Огородная;

улица Выборгская;

улица Николая Голего;

улица Татьяны Яблонской;

улица Металлистов;

улица Академика Янгеля;

улица Борщаговская;

улица Гарматная;

улица Докучаевская;

Чоколовский бульвар;

Воздухофлотский проспект;

проспект Лобановского;

проспект Победы.

Напомним, согласно законодательству гидравлические испытания являются обязательной составляющей ежегодной подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. Они позволяют выявить повреждения на сетях и ликвидировать их в межотопительный период.

Как сообщал УРА-Информ, 13 апреля сообщалось, что в центральной части Киева в районе площади Победы из-за аварии на водоводах большое количество домов осталось без водоснабжения.