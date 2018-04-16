В Киеве с 17 апреля начинают отключать горячую воду

Воды в домах не будет до 30 апреля. Как сообщает пресс-служба Соломенской районной городской администрации отклюние горячей воды планируется:
улица Митрополита Василия Липковского;
улица Стадионная;
улица Патриарха Мстислава Скрипника;
улица Кудряшова;
улица Механизаторов;
улица Соломенская;
улица Курская;
улица Ереванская;
улица Фучика;
улица Уманская;
улица Нищинского;
улица Богдановская;
улица Шовкуненко;
улица Волгоградская;
улица Вадима Гетьмана;
улица Преображенская;
улица Златопольская;
улица Андрея Головка;
улица Огородная;
улица Выборгская;
улица Николая Голего;
улица Татьяны Яблонской;
улица Металлистов;
улица Академика Янгеля;
улица Борщаговская;
улица Гарматная;
улица Докучаевская;
Чоколовский бульвар;
Воздухофлотский проспект;
проспект Лобановского;
проспект Победы.
Напомним, согласно законодательству гидравлические испытания являются обязательной составляющей ежегодной подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. Они позволяют выявить повреждения на сетях и ликвидировать их в межотопительный период.
Как сообщал УРА-Информ, 13 апреля сообщалось, что в центральной части Киева в районе площади Победы из-за аварии на водоводах большое количество домов осталось без водоснабжения.