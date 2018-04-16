Центр Киева на два дня частично перекроют из-за полумарафона

Таким образом, 21 апреля в связи с подготовительными работами на Контрактовой площади будет ограничено движение автотранспорта с 05:00 до 22:00 следующего дня (22 апреля) на улице Григория Сковороды и Контрактовой площади.
В свою очередь, 22 апреля будет ограничено движение по улицам:
- улица Сагайдачного - с 08:00 до 14:00;
- Боричев спуск - с 08:00 до 12:40;
- улица Набережно-Крещатицкая в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40;
- улица Набережно-Крещатицкая в направлении ул. Верхний вал - с 08:00 до 11:00;
- Набережное шоссе в направлении моста им. Патона - с 08:00 до 12:40;
- Набережное шоссе в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 11:00;
- Гаванский мост в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00;
- Гаванский мост в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40;
- улица Набережно-Рыбальская в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00;
- Северный мост - с 9:20 до 11:00;
- улица Трухановская - с 09:00 до 12:00;
- Днепровский спуск - с 08:00 до 11:00;
- Владимирский спуск - с 08:00 до 12:40;
- Мост Метро в направлении Броварского проспекта - с 08:00 до 11:00;
- Мост Метро в направлении моста им. Патона - с 08:00 до 9:45.
Стоит добавить, что в 2018 году организаторы забега отказались от дистанции в 10 км, поэтому время перекрытия улиц сокращается.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве во время проведения "Киевского международного марафона 2017" умер житель Тернопольской области.