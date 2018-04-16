21:15 16.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная полиция задержала сотрудника КГГА по подозрению во взяточничестве

В Киеве сотрудники Службы безопасности задержали одного из руководителей специализированной травматологической медико-социальной экспертной комиссии департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

Столичная полиция задержала сотрудника КГГА по подозрению во взяточничестве

Вместе с ним задержан врач-ортопед центра первичной медико-санитарной помощи одного из районов столицы. Оба подозреваются во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновника КГГА и врача подозревают в вымогательстве. Они требовпали от местного жителя 2500 долларов за предоставление второй группы инвалидности на пожизненный срок. Оперативники задержали подозреваемых на рабочих местах после получения взятки.

Им объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области военной прокуратурой задержала офицера одной из воинских частей. Командир роты в воскресенье, 15 апреля, попался на взятке. Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона, офицер требовал 2700 гривен за решение вопроса об освобождении солдата срочной службы из рядов Вооруженных Сил Украины во вторую очередь.


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