11:30 16.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевские руферы покорили арку Дружбы народов - ФОТО

В украинской столице 20 руферов-блогеров впервые взобрались на арку Дружбы народов, высота которой составляет 35 метров. Об этом сообщают "Комментарии. Киев".

Киевские руферы покорили арку Дружбы народов - ФОТО

Отметим, что примерно через два часа экстремалы уже любовались красивым видом и первыми лучами солнца с высоты птичьего полета.

"Идея покорить арку и встретить на ней рассвет родилась внезапно, и мы, не задумываясь, ее воплотили в жизнь", — утверждает один из участников акции.

Как они смогли туда забрались, руферы так и не признались.

Это небезопасно и незаконно, требует опыта и подготовки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", арку Дружбы народов в Киеве, часть которой разрисована в цветах так называемой радуги, украсят еще и фрагментом орнамента.


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