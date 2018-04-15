В столице неизвестные пытались взорвать офис "Киевэнерго" - ФОТО

Инцидент произошел по адресу проспект Победы, 93, вызов в полицейскую часть поступил в 00:40. По предварительной информации оперативников, неизвестный мог применить боевую гранату или самодельное взрывчатое вещество малой мощности. В результате взрыва в офисе были повреждены фасад и окна здания, также выбиты две двери и фойе.

Сейчас на место происшествия работает следственно-экспертная группа, проверяются все наружные камеры наблюдения, опрашиваются возможные свидетели, оперативники разыскивают причастных к взрыву людей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове прогремел взрыв на Лычаковском кладбище.