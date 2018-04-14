13:51 14.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице арестовали банду лотерейных погромщиков

В Киеве правоохранители задержали группу вооруженных молодчиков, которые нападали на лотерейные пункты. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Киева.

В столице арестовали банду лотерейных погромщиков

Сообщается, что группа из 12 вооруженных мужчин в балаклавах совершила два разбойных нападения. На улице Привокзальной дебоширы под видом ликвидации игрового "борделя" разбили там мебель и оборудование, после чего, угрожая кассирам оружием. Хулиганы утащили с собой 4 тыс гривен наличными.

Чуть позже указанная группа при аналогичных обстоятельствах совершила нападение на очередной игровой зал расположенный на ул. Малышко. Разгромив в помещении мебель и оборудование, хулиганы решили забрать 10 тыс гривен кассовых сборов.

Сейчас все 12 фигурантов дела находятся в СИЗО, прокуратура просит суд избрать для преступников меру пресечения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно львовские стражи порядка задержали мужчину, который ограбил лотерейный киоск


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