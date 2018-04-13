В Киеве хотят переименовать парк Вечной Славы

Согласно опубликованной петиции, известный киевский зодчий, лауреат украинских и международных конкурсов, автор шедевров киевского градостроительства Андрей Миргородский не удостоен упоминания в городском пространстве.

По словам автора документа, вместе с окончанием построения второй очереди музея Голодомора по адресу Лаврская 3, необходимо присвоить название Парку Вечной Славы Андрея Миргородского старому Парку Вечной Славы.

Также было предложено новое правило: зажигать вечный огонь исключительно на годовщину со дня рождения великого киевского мастера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты Киевской городской рады переименовали ряд столичных улиц. Депутаты также вернули переулку Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название - переулок Воздвиженский.