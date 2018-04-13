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В Киеве "Газель" во дворе дома сбила ребенка

В Киеве в четверг вечером, 12 апреля, водитель автомобиля "Газель" во дворе дома сбил ребенка.

В Киеве

Скорая помощь увезла девятилетнего мальчика в больницу. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на Виноградарь около шести часов вечера.

На придомовых территориях, между детской площадкой и школой автомобиль наехал на мальчика. При этом сам водитель пояснил, что ребенка не увидел, потому что тот выбежал из-за припаркованного автомобиля.

К счастью, серьезных травм медики не обнаружили. Мальчик получит несколько рваных ран и сотрясение мозга. Вместе с тем для более детального обследования забрали в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Подмосковье автобус с детьми столкнулся с легковым авто. По предварительным данным, в результате аварии 15 детей пострадали и один человек погиб.


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