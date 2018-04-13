14:27 13.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Центр Киева остался без воды – ФОТО

В центральной части столицы в районе площади Победы из-за аварии на водоводах большое количество домов осталось без водоснабжения.

Центр Киева остался без воды – ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Киевводоканала в соцсети Facebook.

Отмечается, что в ходе ремонтных работ на дождевой канализации по ул. Гончара неизвестной организацией были повреждены водоводы, что повлекло большую утечку воды.

В таком случае, от водоснабжения отключено большое количество домов - на улице Гончара, Богдана Хмельницкого и Бульварно-Кудрявской.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", долг украинцев в феврале 2018 за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 11,9%, или на 3,9 млрд гривен - до 36,8 млрд гривен по сравнению с январем прошлого 2017 года. Отмечается, что задолженность за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2018 увеличился на 734,9 млн гривен, в 3,8 млрд гривен.


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