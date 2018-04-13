Столичная власть обещает ежемесячно выплачивать материальную помощь детям с инвалидностью

Соответствующее распоряжение ввела в действие Киевская городская государственная администрация. Согласно документу, введена дополнительная социальная защита детей с инвалидностью и детей с инвалидностью, имеющих статус детей-сирот, над которыми установлена опека или попечительство или которые воспитывающихся в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Кроме того, финансовую поддержку получат и зарегистрированные в Киеве жители, которые родили тройню и более детей.

В частности, до конца текущего года будут выплачивать ежемесячную материальную помощь в размере тысячи гривен детям с инвалидностью, имеющих статус детей-сирот и над которыми установлена опека или попечительство, воспитывающихся в приемных семьях или детских домах семейного типа.

По 850 гривен ежемесячно будут получать дети с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство или воспитывающихся в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Также одноразовую материальную помощь в размере 20 тысяч получат киевляне, которые родили в 2018 году тройню и более детей.

Выплаты будут осуществлять за счет средств, предусмотренных в столичном бюджете на выполнение городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам", - пояснили в КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в среду, 6 декабря, освободила от призыва на военную службу родителей детей с инвалидностью. За закон №2912 о дополнительных гарантиях социальной защиты детей-инвалидов отдали свои голоса 239 народных депутатов.