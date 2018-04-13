Полиция рассказала подробности обстрела здания "Киевгорстроя" - ФОТО

На ней зафиксирован момент выстрела. Кроме того, на экспертизу отправят остатки взрывного устройства. С правовой квалификацией происшествия полиция определится после проверки.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичной полиции. Правоохранители напомнили, что инцидент произошел ночью около двух часов.

На место взрыва направили наряды патрульных, следственно-оперативную группу и взрывотехников.

При осмотре выявлено, что повреждено здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, здание "Киевгорстроя" этой ночью обстреляли из гранатомета. По предварительным данным, неизвестные выстрелили в помещение отдела продаж компании. Кроме того, повреждено помещение ресторана "Хмели-Сунели".