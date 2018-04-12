В столичной ботаническом саду расцвели магнолии - ФОТО

Деревья начали распускаться несколько дней назад, когда столбик термометра поднялся до отметки в плюс 15 градусов и выше.

Между тем, поздняя весна немного задержала старт цветения деревьев. Традиционно люди ходят полюбоваться весенними магнолиями в Киевский ботанический сад имени Фомина. Там собрана одна из самых больших коллекций этих деревьев.

При этом тут растет около 65 видов разных видов магнолии, а их период цветение, в целом составляет около месяца. А в пиковый период – во второй декаде апреля – и вовсе кажется, будто сад утопает в бело-розовой пене. Это не удивительно, ведь в общей сложности в этом саду растет почти три сотни кустов магнолий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в преддверие самого светлого праздника в центре Мукачево на площади Федорова начала цвести сакура.