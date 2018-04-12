В Киеве планируют лучше обезопасить врачей

Об этом сообщалось во время внеочередного заседания комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

В частности, после обращения врача-узиста второго филиала КП "Киевский диагностический центр" Деснянского района столицы Юрия Лиска планируется проверка наличия коррупции в КП “Киевский диагностический центр” Деснянского района Киева.

Доктор заявил членам комиссии о том, что на него было совершено уже второе жестокое нападение из-за его активной борьбы против коррупции в медучреждении, где он работает. По словам Лиски, после его визита к главе Деснянской РГА Геннадию Заболотному, врачу были нанесены тяжелые травмы, а именно перелом носа, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Черниговщине во ремя получении взятки в размере четырех тысяч долларов задержан председатель одной из районных государственных администраций.