17:15 12.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве планируют лучше обезопасить врачей

Рабочая группа при комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты оформляет обращение в Верховную Раду об усилении уголовной ответственности за нападение на врачей.

В Киеве планируют лучше обезопасить врачей

Об этом сообщалось во время внеочередного заседания комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

В частности, после обращения врача-узиста второго филиала КП "Киевский диагностический центр" Деснянского района столицы Юрия Лиска планируется проверка наличия коррупции в КП “Киевский диагностический центр” Деснянского района Киева.  

Доктор заявил членам комиссии о том, что на него было совершено уже второе жестокое нападение из-за его активной борьбы против коррупции в медучреждении, где он работает. По словам Лиски, после его визита к главе Деснянской РГА Геннадию Заболотному, врачу были нанесены тяжелые травмы, а именно перелом носа, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Черниговщине во ремя получении взятки в размере четырех тысяч долларов задержан председатель одной из районных государственных администраций.


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