18:42 12.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве откроют Торговый дом Азербайджана

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым договорился об открытии в Киеве Торгового дома Азербайджана.

В Киеве откроют Торговый дом Азербайджана

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Порошенко поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на досрочных выборах президента Азербайджана.

По словам украинского президента, также обсуждалась подготовка к проведению 12-го заседания Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Помимо этого поднимались вопросы двусторонних мероприятий в стратегически важных сферах сотрудничества.

Отдельное внимание во время разговора было уделено организации Шестого заседания Совета президентов Украины и Азербайджана в рамках ожидаемого визита Ильхама Алиева в Украину.

Собеседники подтвердили взаимную готовность углублять отношения стратегического партнерства, особенно по вопросам восстановления суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на президентских выборах в Азербайджане победил действующий президент страны Ильхам Алиев. Во время голосования, оппозиционные партии бойкотировали процесс выборов, обвиняя Алиева в авторитарном правлении и подавлении политического инакомыслия.


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