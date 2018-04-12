Некоторые ТРЦ Киева нарушают пожарную безопасность

Соответствующую информацию подтвердил глава ГСЧС Николай Чечеткин во время заседания Кабинета министров в среду, 11 апреля.

По его словам, речь идет о ТРЦ "Магеллан" в районе Теремков и Dream Town на Оболони. Там выявлены нарушения, которые создают опасность людям

Глава ГСЧС утверждает, что в Киеве насчитывается 357 объектов, которые подлежат проверке на пожарную безопасность. На сегодня специалисты проверяют девять из самых крупных.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины и другие ведомства продолжают масштабную проверку торговых центров и других мест массового пребывания людей выявила. На сегодняшний день специальные службы уже подали в суд иски на закрытие 37 объектов, из которых 16 торгово-развлекательных центров.