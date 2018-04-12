На Киевщине браконьеры нанесли ущерб на 18 тыс. гривен

Об этом сообщает киевского рыбоохранного патруля.

В начале патрульные обнаружили в районе села Жукин, где протекает река Десна, что было изловлено 36 кг рыбы с нарушением, что привело к ущербу в 12 971 грн.

Второй нарушитель действовал на территории села Воропаев, поймав 18 кг рыбы, чем принес убыток на сумму 5 032 грн.

По данному факту составлены протоколы по Кодексу об административных правонарушениях, а сетки, рыба и деревянные лодки были изъяты.

По словам начальника Киевского рыбоохранного патруля Владимира Мухина, специалисты поймали настоящих браконьеров, поскольку выловом методом сплава новаторы не грешат. Он добавил, что водоемы и дальше будут усиленно охраняться, поскольку длиться важный период для дальнейшего количества рыбы в водоемах, а именно нерест.

В частности, на Киевском водохранилище было обнаружено и изъято из водоема 22 сетки, но их собственников обнаружить не удалось. По данному инциденту составлены акты изъятия бесхозного имущества.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одесской области пограничники задержали группу лиц, которые занимались незаконной ловлей рыбы.