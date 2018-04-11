В Киеве побит первый апрельский температурный рекорд

По данным сайта Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, сегодня температура воздуха в столице превысила отметку в плюс 23,8 градусов.

Последний раз в Киеве такая температура воздуха была зафиксирована 59 лет тому назад. Тогда, 11 апреля 1959 года, столбики термометров поднялись к отметке в 22,7 градусов со знаком плюс.

Вместе с тем самым холодным этот день апреля был в 1954 году - тогда было всего лишь 3,9 градусов ниже ноля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 20-22 градусов.