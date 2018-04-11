На столичной Борщаговке три дня будет ограничено движение транспорта – ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

Отмечается, что с 11:00 11 апреля по 13 апреля до 23:00 будет ограничено движение транспорта. Известно, что причиной этого являются провождение ремонта деформационных швов движение транспорта по путепроводу через железнодорожные пути на примыкании просп. Космонавта Комарова с просп. Леся Курбаса в направлении ул. Борщаговской.

Добавим, что будет частично ограничено движение в первой и второй полосе.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", на столичных дорогах ряды маршрутов общественного транспорта пополнит трамвай с фотографией известного тренера киевского футбольного клуба "Динамо" Валерия Лобановского.