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В Киеве горит склад с бытовой химией - ФОТО

В столичном Днепровском во вторник утро, 10 апреля, начался пожар на складе, где хранится бытовая химия.

В Киеве горит склад с бытовой химией - ФОТО

На данный момент о жертвах и травмах не сообщается. Как утверждают очевидцы в социальных сетях, сейчас на улицу Вискозной, где расположен склад, прибыли 14 единиц специальной техники и 56 сотрудников пожарной охраны, а также полиция и скорая.

Площадь складского помещения небольшая - всего 30 на 40 метров, однако спасатели опасаются, что огонь может перебросится на другие здания.

Другой информации пока не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столичном районе Дарница в понедельник, 9 апреля, на улице Александра Малышко случился пожар в квартире одной из многоэтажек. Огонь перекинулся на соседние балконы. В спасательные службы поступило сообщение, что по указанному адресу около трех часов дня произошло возгорание на шестом этаже 16-этажного дома.


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