Под Киевом ограбили автомобиль "Укрпочты" с пенсиями

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области в сети Facebook.

В правоохранительных органах заявляют, что группа неизвестных вооруженных лиц разбойно напала на главу передвижного отделения связи "Укрпочты" и водителя, в тот момент, когда они на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий вблизи села Острая Могила Ставищенского района.

Преступники подрезали служебную машину и примениили слезоточивый газ. Таким путем они обокрали их на сумму около 200 000 гривен. После того, как группа забрала денежные средства, они подожгли один из собственных автомобилей и скрылись с места преступления. Огонь перекинулся на транспортное средство жертв ограбление, которое так же сгорело.

С целью розыска злоумышленников на территории области применен оперативный план "Сирена". На месте происшествия проводит работу следственно-оперативная группа и лидеры полиции Киевской области под главенством начальника управления.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине ближайшие десять лет пенсионный возраст повышать не будут.