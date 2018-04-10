15:31 10.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100190938:test

Под Киевом ограбили автомобиль "Укрпочты" с пенсиями

В Киевской области неизвестные злоумышленники совершили вооруженное нападение на транспортное средство "Укрпочты", которым перевозили средсва для выплаты пенсий украинским гражданам.

Под Киевом ограбили автомобиль

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области в сети Facebook.

В правоохранительных органах заявляют, что группа неизвестных вооруженных лиц разбойно напала на главу передвижного отделения связи "Укрпочты" и водителя, в тот момент, когда они на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий вблизи села Острая Могила Ставищенского района.

Преступники подрезали служебную машину и примениили слезоточивый газ. Таким путем они обокрали их на сумму около 200 000 гривен. После того, как группа забрала денежные средства, они подожгли один из собственных автомобилей и скрылись с места преступления. Огонь перекинулся на  транспортное средство жертв ограбление, которое так же сгорело.

С целью розыска злоумышленников на территории области применен оперативный план "Сирена". На месте происшествия проводит работу следственно-оперативная группа и лидеры полиции Киевской области под главенством начальника управления.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине ближайшие десять лет пенсионный возраст повышать не будут.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украину грядет аудит Пенсионного фонда Транзит газа через Украину важен после "Северного потока-2", - Меркель Во что предпочитают играть пользователи? Экспорт украинского угля снизился втрое
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив