18:35 09.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева в драке разгромили кафе

В Киеве на Крещатике вспыхнул конфликт в одном из столичных заведений, который перерос в драку между группой молодых людей и отдыхавшими посетителями на летней террасе перед кафе. В результате инцидента имущество заведения было разгромлено.

В центре Киева в драке разгромили кафе

Об этом сообщают в пресс-службе полиции.

Столкновение произошло по адресу Крещатик,13.

Полиция подтвердила факт драки, но никого не задержала и пострадавших не обнаружила.

Указано, что в развлекательном заведении на Крещатике возникла стычка между киевлянином и иностранцем, в следствии чего произошла драка.

В данный момент решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований Украины по статье 125.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Соломенском районе Киева произошла драка между представителями различных этнических групп. 


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