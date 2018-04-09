В центре Киева в драке разгромили кафе

Об этом сообщают в пресс-службе полиции.

Столкновение произошло по адресу Крещатик,13.

Полиция подтвердила факт драки, но никого не задержала и пострадавших не обнаружила.

Указано, что в развлекательном заведении на Крещатике возникла стычка между киевлянином и иностранцем, в следствии чего произошла драка.

В данный момент решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований Украины по статье 125.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Соломенском районе Киева произошла драка между представителями различных этнических групп.