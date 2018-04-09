02:00 09.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичной многоэтажке возник пожар - ФОТО

В Киеве в воскресенье, 8 апреля, в многоэтажном доме возник пожар.

В столичной многоэтажке возник пожар - ФОТО

В результате инцидента пострадали два человека. При этом семь человек спасателям удалось спасти.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании в Деснянском районе поступила после семи часов вечера. Уже на месте спасатели установили, что в девятиэтажном жилом доме на проспекте Владимира Маяковского произошел пожар в заброшенном коридоре общего пользования на девятом этаже. Затем огонь перебросился на коридоры двух квартир.

Через час спасателям удалось полностью ликвидировать пожар, однако огонь повредил мебель и бытовые вещи в общем коридоре на площади десять квадратных метров, а также закоптил стены и потолок общего коридора и двух квартир.

Причины возникновения пожара выясняются. Двое мужчин были госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевском зоопарке в воскресенье, 8 апреля, произошел пожар. Загорелась кровля одноэтажного здания для зимнего содержания животных. К счастью никто во время инцидента не пострадал.


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