В Киеве стреляли по окнам домов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, в полицию поступило сообщение от хозяйки поврежденной квартиры по улице Митрополита Липкивского, которая заявила, что ее окно пострадало от пули. Спустя пару минут схожая жалоба появилась от жительницы соседнего дома. На вызов отправились патрульные, следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции.

Полицейские провели осмотр жилых участков. В окнах домов были найдены отверстия, вероятно от выстрела из пистолета, о чем сделаны выводы после изъятия оттуда двух пуль. Также специалисты выяснили, что стрелявший целился из окна квартиры, расположенной напротив домов жертв.

Правоохранители выяснили личность стрелявшего и задержали его в рамках Уголовно-процессуального кодекса Украины. После обыска квартиры злоумышленника обнаружен пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу.

Следственный отдел Соломенского управления полиции зафиксировал данные о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по статье хулиганство Уголовного кодекса Украины, что предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", в турецком городе Эскишехир в результате вооруженного нападения на Анатолийский университет (Османгази) погибли четыре человека.