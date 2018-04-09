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В Киеве маршрутка врезалась в полицейскую машину - ФОТО

В Киеве в воскресенье, 8 апреля, маршрутка столкнулась с автомобилем патрульной полиции Toyota.

В Киеве маршрутка врезалась в полицейскую машину - ФОТО

По предварительны данным у маршрутного автобуса Богдан отказали тормоза. Пострадавших в результате аварии нет.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на Северном мосту. На момент дорожно-транспортного происшествия правоохранители уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области в воскресенье, 9 апреля, мотоцикл столкнулся с гужевой повозкой. В результате инцидента водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Еще один человек получил травмы.


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