В Киеве маршрутка врезалась в полицейскую машину - ФОТО

По предварительны данным у маршрутного автобуса Богдан отказали тормоза. Пострадавших в результате аварии нет.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на Северном мосту. На момент дорожно-транспортного происшествия правоохранители уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области в воскресенье, 9 апреля, мотоцикл столкнулся с гужевой повозкой. В результате инцидента водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Еще один человек получил травмы.